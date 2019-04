Portafoglio ottimizzato: su cosa puntare nel 2019

Equity USA ed emergente, bond emergenti ed italiani: a questo punta il portafoglio ottimizzato del secondo trimestre allontanando i titoli di stato tedeschi. Il portafoglio modello del secondo trimestre 2019 è stato elaborato su un compendio delle view di mercato degli analisti del gruppo AIAF (Associazione Italiana Analisti Finanziari). L’asset allocation ottimizzata vede un marginale miglioramento della view per l’equity emergente, il cui giudizio passa da leggermente positivo a positivo. Medesimo giudizio per i corporate bond USA, per i quali la view passa da leggermente negativa a neutrale, mentre peggiora quello dei Bund tedeschi.

Questo trimestre il ritorno atteso del portafoglio ottimizzato si spinge sopra al 2% rispetto all’1.65% del benchmark, con una volatilità stimata del 5.16% per il primo e del 5.22% per il secondo. Nel primo trimestre del 2019 la performance è risultata particolarmente positiva per le asset class rischiose, con i mercati azionari che hanno in gran parte recuperato le pesanti perdite registrate negli ultimi tre mesi dell’anno scorso.

Migliorano anche le aspettative sull’euro, nei confronti sia del dollaro (euro da leggermente positivo a positivo) sia dello yen (euro da neutrale a leggermente positivo). L’unico deterioramento – afferma la nota – si registra sul prezzo del petrolio per il quale la view scende da positiva a neutrale.

Ma a dettare i movimenti dei mercati finanziari. sono ancora le Banche Centrali e l’evoluzione del contrasto commerciale fra Stati Uniti e Cina. Nonostante il rallentamento globale e la revisione al ribasso delle stime sugli utili aziendali, la spinta rialzista è stata dettata dalle minori tensioni relative alla guerra commerciale tra le due superpotenze Cina e Usa e dall’atteggiamento accomodante della Fed e della Bce.