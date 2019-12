Popolare di Bari: Convocato per stasera il CDM

Convocato per stasera il Consiglio dei Ministri che dovrebbe, il condizionale è d’obbligo dopo quanto accaduto venerdì, discutere ed eventualmente approvare il decreto per definire la modalità con cui risolvere la grana Banca Popolare di Bari. C’è l’urgenza di trovare una soluzione che possa riportare un pizzico di tranquillità tra le parti. C’è bisogno di un segnale forte nell’ottica della fiducia, l’unica moneta di scambio tra una banca ed i suoi clienti. Serve almeno un miliardo per riportare i parametri patrimoniali dell’istituto in ambiti di sicurezza.