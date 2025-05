Polizze: nel 2024 reclami Vita in calo, forti aumenti nei danni e nell’RC auto

Nel 2024 le imprese di assicurazione operanti in Italia hanno ricevuto complessivamente 113.537 reclami, con un incremento del 5,6% rispetto all’anno precedente. Un dato in crescita, anche se in rallentamento rispetto al +10,9% registrato tra il 2022 e il 2023.

Così rende noto oggi l’Ivass, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni secondo cui ad aumentare sono stati in particolare i reclami del comparto & altri rami danni” a seguito dei sinistri causati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2023, la cui concentrazione in un

ristretto arco temporale, ha avuto impatti sui processi liquidativi.

Imprese italiane e estere: andamento simile, ma con dinamiche diverse

Le imprese italiane hanno ricevuto la maggior parte dei reclami: 94.631, in crescita del 5,8%. Le imprese estere (dell’Unione Europea) si fermano a 18.906, ma anche in questo caso si registra un aumento (+4,3%).

Il ramo Vita è l’unico comparto in lieve diminuzione (-1,8%), per effetto di un netto calo dei reclami rivolti alle imprese estere (-13,9%), mentre le italiane restano stabili (+0,1%).

A registrare l’aumento più marcato sono i reclami nei confronti delle polizze danni diversi da RC auto, cresciuti complessivamente del 9%. In particolare, le imprese italiane segnano un +10,1%, a fronte di un più contenuto +1,7% per le estere. A incidere su questo incremento sono stati gli eventi atmosferici eccezionali del 2023, che hanno concentrato in poco tempo un elevato numero di sinistri, rallentando anche i processi di liquidazione.

Nel comparto RC auto, l’aumento complessivo è del 5%, ma con una differenza significativa: le imprese estere crescono del 9,6%, mentre quelle italiane si fermano a un +3,7%.

Come si distribuiscono i reclami tra i vari comparti

Per le imprese italiane, la composizione percentuale dei reclami nel 2024 vede un leggero spostamento: i danni diversi da RC auto salgono al 43% (dal 41%), mentre calano sia l’RC auto (dal 43% al 42%) che il ramo Vita (dal 16% al 15%).

Tra le imprese estere, invece, cresce il peso dell’RC auto, che arriva al 60% dei reclami totali (dal 57%), a scapito degli altri rami danni (in calo dal 31% al 30%) e del ramo Vita, che scende dal 12% al 10%.

Il tempo medio di risposta ai reclamanti da parte delle compagnie si mantiene ben al di sotto del limite normativo di 45 giorni previsto dal Regolamento n. 24/2008, segnalando un buon livello di efficienza complessiva.

Alla fine del 2024, le compagnie italiane ed estere avevano evaso il 95% dei reclami trattabili. Di questi, il 31,8% è stato accolto (in lieve calo rispetto al 32,8% del 2023), l’8,1% si è chiuso con una transazione (7,9% nel 2023), mentre il restante 60,1% è stato respinto (contro il 59,3% dell’anno precedente).

UNC: pessima notizia

“Una pessima notizia. Rialzi gravi e preoccupanti. I reclami aumentano in media del 5,6%, ma per il ramo danni si arriva addirittura al 9%, un balzo davvero consistente. Non è comunque nemmeno consolante che salgano del 5% per l’rc auto” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.