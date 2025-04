Polizze catastrofali: dopo la proroga, ecco i nodi ancora da sciogliere

Plaude alla proroga dell’obbligo di stipulare le polizze catastrofali Confcommercio, ma permangono criticità da risolvere nel più breve termine.

A sottolinearlo Loretta Credaro, Vicepresidente di Confcommercio, con incarico per le Politiche Finanza e Assicurazioni, nel corso dell’audizione in Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici alla Camera sul disegno di legge “di conversione del decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali”.

Polizza Cat-Nat: obbligo prorogato

Doveva entrare in vigore il 31 marzo scorso l’obbligo per tutte le imprese di sottoscrivere la cosiddetta polizza Cat Nat, un’assicurazione contro le calamità naturali. Questa misura è stata introdotta con l’obiettivo di proteggere il tessuto produttivo nazionale dai rischi derivanti da eventi catastrofali, sempre più frequenti nel territorio italiano.

Proprio a ridosso della scadenza, l’obbligo di sottoscrivere la polizza Cat Nat è stato prorogato in termini diversi a seconda della dimensione delle imprese. In particolare, dal 31 marzo la deadline ora è spostata al 1° ottobre 2025 per le medie imprese e al 1° gennaio 2026 per le Pmi.

Confcommercio: ecco i nodi da sciogliere

“Bene le proroghe in materia di polizze catastrofali ma ora occorre sciogliere i nodi interpretativi e operativi” sottolinea l’esponente di Confcommercio in audizione.

“Giusta la scelta di prorogare il termine del 31 marzo per l‘obbligo di sottoscrizione delle polizze anti catastrofali da parte delle piccole e medie imprese e di rinviare le sanzioni per le grandi imprese. Resta, comunque, la complessità di un’operazione di sistema che coinvolge circa quattro milioni di imprese che devono poter valutare e scegliere coperture assicurative di particolare complessità”. “Occorre utilizzare bene questa finestra temporale – ha sottolineato Credaro – per sciogliere i nodi tecnico-interpretativi e applicativi connessi al nuovo obbligo assicurativo e mettere in campo un sistema caratterizzato da una efficace applicazione del principio mutualistico e del principio solidaristico”.

Secondo Credaro, i nodi interpretativi che rimangono sono in particolare nei casi di locazione di un immobile per l’esercizio dell’attività di impresa (per esempio di un esercizio commerciale). Il tal caso va chiarito su chi ricade l’onere di stipulare la polizza e vanno introdotti meccanismi adeguati sul versante dei premi e dei ristori, sottolinea Credaro. Infine, deve essere fornita una metodologia unica per la valutazione dei rischi per tutto il mercato e il sistema tariffario deve differenziarsi nell’ambito della libera concorrenza fra compagnie assicurative.

Chi deve sottoscrivere le polizze catastrofali

Ad essere interessate dall’obbligo di sottoscrivere la Cat Nat sono tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale (ad esclusione delle imprese agricole) per cui è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese. La misura ha come scopo quella di proteggere soprattutto le micro e piccole imprese, realtà che rappresentano più del 90% delle oltre 4,5 milioni di aziende attive, e al contempo le meno assicurate da questo tipo di eventi calamitosi.