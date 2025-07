Trump fa saltare i conti, il dollaro crolla, Mps accelera su Mediobanca

Missili e mercati in fibrillazione: l’attacco di Israele all’Iran scatena il panico in Borsa, mentre petrolio e oro corrono. Intanto, Usa e Cina raggiungono un’intesa sui dazi e sui chip, ma resta lo scetticismo in attesa della firma. In Italia, il Tar blocca Banco Bpm e dà ragione a Orcel sulla sospensione dell’OPS di Unicredit. Tutto questo — e cosa significa per gli investitori — nella nuova puntata di NFS: le Notizie Finanziarie della Settimana di Wall Street Italia.