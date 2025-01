Trimestrali banche USA oltre le attesa, Intesa compra Bitcoin, riparte il PIL cinese

Nel nuovo episodio del podcast settimanale di Wall Street Italia ci concentriamo su tre notizie finanziarie importanti. Subito il focus sui risultati positivi delle trimestrali delle banche USA, con Morgan Stanley e Bank of America che superano le attese. Spazio anche alla mossa di Intesa Sanpaolo, prima grande banca italiana a investire in Bitcoin, e alla crescita del PIL cinese, che nel 2024 ha raggiunto il 5%, uno dei dati più bassi degli ultimi anni. Un’analisi chiara e approfondita per rimanere aggiornati sulle principali dinamiche finanziarie globali. Ascoltala subito.

