Tra crisi Starbucks, boom Tesla e spinta Eni

Chi si avvantaggerà di quello che è successo nello scorso weekend in Pennsylvania? I sondaggi ce lo diranno nei prossimi giorni, ma l’opinione pubblica, in tutto il mondo, sta esprimendo giudizi diversi rispetto a quanto accaduto a Donald Trump. Perché in tanti si fanno domande circa l’effettiva veridicità di ciò che è accaduto? Perché c’è questo dubbio? Qualcuno sottolinea come l’eventuale attentato possa essere più una manovra per rafforzare la leadership di Trump che rappresentare un atto terroristico vero e proprio. Ma solo il fatto che questi dubbi emergano ci fa render conto di quanto anomalo sia il momento che stiamo vivendo, soprattutto dal punto di vista della comunicazione e dell’informazione. Abituati alle serie tv, alle fiction, tutto sembra esserne parte.