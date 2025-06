Nel nuovo episodio del podcast settimanale di Wall Street Italia ci concentriamo su tre notizie finanziarie importanti che hanno caratterizzato gli ultimi giorni dei mercati. Subito il focus su Nvidia, che ha annunciato un fatturato record di $39,3 miliardi, in crescita del 78% sull’anno procedente. Situazione opposta per Stellantis, che ha vissuto un 2024 difficile, che comunicato una riduzione dell’utile netto del 70%. Infine, Exor ha annunciato di aver venduto il 4% di Ferrari per 3 miliardi di euro. Ascoltalo subito.

Condividi questo podcast