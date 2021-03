PODCAST: le attività che frenano la produttività dei consulenti finanziari

Ascolta il nuovo Podcast di Wall Street Italia dedicato all’attività dei consulenti finanziari alle prese con la gestione dei clienti e di alcune attività di routine che possono essere semplificate.

Per i consulenti finanziari il problema della produttività, come in ogni altro ambito, è fondamentale. Molte delle attività collegate a questa professione, infatti, possono consumare tempo prezioso ed energie.

Secondo Russell Investments, società globale che fornisce servizi di consulenza a varie aziende del settore finanziario, c’è una lunga lista di attività che possono essere organizzate con maggior successo, sbloccando energie preziose per gli aspetti più importanti del business.

Consulenti finanziari: le attività che rallentano il lavoro

Ecco alcune delle “attività che limitano il successo” della consulenza, secondo Russell Investments.

Rispondere al telefono – “Quante volte un cliente chiama e mette completamente fuori strada la vostra giornata? Quante di quelle volte la chiamata avrebbe potuto essere gestita da qualcun altro o da te in un secondo momento?”

– “Quante volte un cliente chiama e mette completamente fuori strada la vostra giornata? Quante di quelle volte la chiamata avrebbe potuto essere gestita da qualcun altro o da te in un secondo momento?” Pianificazione di riunioni con i clienti attuali – “Quando possibile, chiedi a qualcun altro di programmare questi incontri, i clienti lo capiranno. Quelle telefonate assorbono il tuo tempo prezioso”, afferma Russell Investments.

– “Quando possibile, chiedi a qualcun altro di programmare questi incontri, i clienti lo capiranno. Quelle telefonate assorbono il tuo tempo prezioso”, afferma Russell Investments. Follow-up delle riunioni – “I clienti non sempre portano a termine quanto iniziato. Gli studi hanno dimostrato che abbiamo solo la capacità di gestire circa 100-150 relazioni. Mantieniti su quel numero sacro”.

