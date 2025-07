Poc, alert Consob: “Rischio elevato per gli investitori”

Con un richiamo di attenzione pubblicato ieri, la Consob ha acceso i riflettori su uno strumento finanziario sempre più diffuso tra le società in crisi: i prestiti obbligazionari convertibili non standard (Poc), ovvero emissioni riservate a un singolo soggetto e spesso utilizzate come ultima ancora di salvataggio da imprese in condizioni patrimoniali fortemente deteriorate.

L’analisi condotta dall’Autorità di vigilanza, che copre un arco temporale di circa tre anni e mezzo (dal 2022 a oggi), mostra un quadro allarmante: nella quasi totalità dei casi, il ricorso a questi strumenti non è riuscito ad arrestare il declino delle società emittenti. Anzi, in diverse situazioni il quadro si è ulteriormente aggravato, sfociando in procedure concorsuali o in vere e proprie liquidazioni.

Le tre “mine” per l’investitore: perdita, deprezzamento, diluizione

Nel comunicato ufficiale, la Consob evidenzia in modo netto i rischi principali associati a questi strumenti:

elevata probabilità di perdita del capitale investito;

forte deprezzamento dei titoli azionari coinvolti, che in media si è attestato intorno all’80%;

effetto diluitivo sulla partecipazione degli azionisti, in alcuni casi compreso fra il 60% e l’80%

I prestiti convertibili non standard, tipicamente emessi a condizioni favorevoli per l’investitore istituzionale destinatario, vengono spesso strutturati in modo da consentire conversioni successive a prezzi via via più bassi. Questo meccanismo, sebbene formalmente legittimo, comporta gravi distorsioni nel prezzo di mercato delle azioni e un impatto devastante sulla capital structure degli emittenti.

Società fragili, investimenti ad alto rischio

Secondo la Consob, il profilo tipico delle aziende che ricorrono ai Poc non standard è quello die imprese fortemente indebolite, con squilibri strutturali di bilancio e un accesso limitato o inesistente al credito bancario o ad altre forme di finanziamento ordinario. In questo contesto, il Poc diventa uno strumento “di ultima istanza”, che però finisce quasi sempre per produrre più effetti collaterali che benefici.

L’esperienza osservata suggerisce che tali operazioni, lungi dal rappresentare un trampolino per il risanamento, si trasformano in una trappola per azionisti e investitori retail, attratti da prospettive di ripresa che raramente si concretizzano.

Il messaggio della Consob è chiaro: i Poc non standard non sono strumenti neutri, ma veicoli ad altissimo rischio, spesso utilizzati da aziende con prospettive incerte. Gli investitori, in particolare quelli non professionali, devono esserne pienamente consapevoli prima di aderire a operazioni che – come dimostra la storia recente – possono generare perdite significative e compromissione del capitale investito.

L’invito alla vigilanza interna

La Consob non si rivolge solo agli investitori, ma richiama anche gli organi di controllo societario, invitandoli a mantenere alta la soglia di attenzione e a garantire la massima trasparenza nei processi decisionali che riguardano l’emissione di Poc non standard. Viene sottolineata la necessità di procedere nel rispetto dell’interesse sociale e delle regole di buona governance, per evitare che strumenti così delicati vengano utilizzati in modo opaco o in conflitto con l’interesse generale della società e dei suoi stakeholder.