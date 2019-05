PIF, ecco cosa sono e perché investirci

Societe Generale amplia la sua gamma di prodotti collocando sul mercato primario, a partire da lunedì 20 maggio a giovedì 20 giugno, una nuova obbligazione Positive Impact Finance (PIF). Questi strumenti sono disponibili tramite 7 primari istituti in Italia: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Deutsche Bank SpA, CheBanca! SpA, Banca Sella Holding SpA (che agisce direttamente e per il tramite di Banca Sella SpA e Banca Patrimoni Sella & C. SpA) e Banca Consulia SpA. Questi nuovi e innovativi strumenti consentono un’esposizione all’indice Stoxx Global ESG Leaders Select 50.

Come funziona

Il prodotto dà la possibilità di investire in un’obbligazione con protezione del 100% del Valore Nominale in dollari USA alla scadenza massima di 4 anni. Caratteristiche principali:

Distribuzione delle cedole fisse : al termine dei tre anni, l’investitore riceve una cedola annua lorda fissa pari all’1,50%.

: al termine dei tre anni, l’investitore riceve una cedola annua lorda fissa pari all’1,50%. Rimborso anticipato a discrezione dell’emittente : al termine del secondo e del terzo anno, Societe Generale ha la possibilità di rimborsare anticipatamente l’obbligazione. In questo caso, l’investimento si estingue anticipatamente. Inoltre: se il rimborso avviene nel secondo anno il 107% per il Valore Nominale (oltre alle cedole fisse dei primi due anni); se il rimborso avviene nel terzo anno il 110,5% per il Valore Nominale (oltre alle cedole fisse dei tre anni).

: al termine del secondo e del terzo anno, Societe Generale ha la possibilità di rimborsare anticipatamente l’obbligazione. In questo caso, l’investimento si estingue anticipatamente. Inoltre: Alla data di scadenza, nel quarto anno, in assenza di un rimborso anticipato da parte dell’emittente, l’investitore riceve il 100% per il Valore Nominale più l’eventuale cedola strutturata pari alla performance positiva dell’indice di riferimento.

Perché investire

Oltre alle caratteristiche, ci sono altri motivi per cui investire in questo prodotto.

Investire in un prodotto PIF Il Positive Impact Finance è ciò che serve a dare un contributo positivo ad uno o più dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile (economico, ambientale e sociale), una volta identificato e mitigato qualsiasi impatto potenziale negativo su uno o più dei tre pilastri.

Il Positive Impact Finance è ciò che serve a dare un contributo positivo ad uno o più dei tre pilastri dello sviluppo sostenibile (economico, ambientale e sociale), una volta identificato e mitigato qualsiasi impatto potenziale negativo su uno o più dei tre pilastri. Garanzia nella valuta di emissione (USD) a scadenza pari al 100% del Valore Nominale.

(USD) a scadenza pari al 100% del Valore Nominale. Esposizione all’eventuale apprezzamento del Dollaro Usa nei confronti dell’Euro (o in qualsiasi altra valuta diversa da quella d’emissione) nel caso in cui l’investitore volesse convertire in Euro (o altra valuta) i flussi che riceve dall’investimento nelle Obbligazioni.

Universo d’investimento

L’obbligazione è collegata ad un indice azionario, l’Indice STOXX Global ESG Leaders Select 50, che investe in società leader di mercato secondo criteri ESG (Environmental, Social e Governance). Seleziona 50 titoli azionari, di 11 Paesi della zona euro: Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna. Partendo dall’universo d’investimento dei titoli inclusi nell’indice Stoxx Global 1800, vengono applicati i filtri ESG, sulla volatilità e sui dividendi. Il peso di ciascun titolo nell’indice è inversamente proporzionale alla sua volatilità realizzata, con un peso massimo per singolo titolo del 10%. Il lancio di questa nuova obbligazione sottolinea ancora una volta come Societe Generale sia un emittente in prima linea sul fronte della sostenibilità. La società, infatti, si impegna a mantenere nei propri bilanci un ammontare di prestiti destinati a progetti di Positive Impact Finance pari al 100% del valore nominale delle obbligazioni in circolazione, per tutta la loro durata di vita. Il monitoraggio dei prestiti investiti nel Positive Impact Finance è realizzato sia da Societe Generale, attraverso il processo di gestione del rischio ambientale e sociale di Gruppo, sia da Vigeo Eiris, ente indipendente e pioniere nella ricerca ESG.