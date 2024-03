Piazza Affari sopra la parità, Ftse Mib vicino a 34.000 punti

Apertura poco mossa per le borse europee, in una giornata che si preannuncia relativamente tranquilla. A Piazza Affari, il Ftse Mib è in rialzo dello 0,2%, in prossimità ormai dei 34.000 punti (33.960). In evidenza Leonardo (+2,5%) ed Erg (+1,9%), lievi perdite invece per Mps (-0,8%) e Pirelli (-0,6%).

In programma oggi i soli dati americani sui prezzi alla produzione, utili in chiave inflazionistica, e le vendite al dettaglio, per monitorare l’andamento dei consumi, oltre alle richieste di sussidi di disoccupazione in tema di mercato del lavoro.

Per quanto riguarda le banche centrali, Yannis Stournaras, membro del Consiglio direttivo della Bce, ritiene che l’istituto debba tagliare i tassi due volte prima della pausa estiva di agosto e altre due volte entro fine anno, senza lasciarsi influenzare dalla Federal Reserve.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si è ridotto a 122 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,59% e quello del Bund al 2,37%. Tra le materie prime, il petrolio Brent supera gli 84 dollari al barile, all’indomani dei dati sulle scorte americane che hanno evidenziato un calo delle riserve di greggio e benzina.

Sul Forex, cambio euro/dollaro poco mosso a 1,094 e dollaro/yen stabile a 147,8 yen per dollaro. Bitcoin sopra i 73 mila dollari.