Piazza Affari cauta in apertura con le borse europee

Avvio prudente per le borse europee, dopo i guadagni dell’ultima settimana. A Piazza Affari, Ftse Mib sostanzialmente invariato area 32.700 punti, con Moncler (-1,25%) e Mediobanca (-0,7%) in calo mentre si muovono in controtendenza Banco Bpm (+1,8%) e Leonardo (+1,3%).

In programma oggi pomeriggio l’audizione al Parlamento europeo di Christine Lagarde, presidente della Bce, oltre ai dati americani sulle vendite di case e l’asta di Treasury a 2 e 5 anni.

Nei prossimi giorni il focus si concentrerà soprattutto sull’inflazione, con il core Pce statunitense in uscita giovedì e i prezzi al consumo dell’eurozona in programma venerdì, quando verranno diffusi anche i Pmi cinesi.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si contrae a 142 bp, con il rendimento del decennale italiano in discesa al 3,78% e quello del Bund al 2,36%. In Italia, parte oggi il collocamento del Btp Valore.

Tra le materie prime, il petrolio Brent è sceso sotto gli 81 dollari al barile, in scia all’incertezza su domanda e offerta nei prossimi mesi. Sul Forex il cambio euro/dollaro scambia poco mosso in area 1,083 e il dollaro/yen staziona a 150,4 yen per dollaro.