Piazza Affari apre debole, realizzi su Campari

Partenza poco mossa per le borse europee, in un clima di attesa per gli appuntamenti chiave dei prossimi giorni. A Piazza Affari, Ftse Mib in flessione dello 0,4% in area 32.580 punti, con Telecom Italia (+1,4%) e Unipol (+0,8%) tra le migliori mentre Campari (-3%) e Stm (-1,6%) scivolano in coda al listino dopo i rialzi della vigilia.

In mattinata sono previsti i dati italiani ed europei sulla fiducia, mentre nel pomeriggio l‘attenzione si concentrerà sulla seconda lettura del Pil americano e sugli interventi di alcuni membri della Fed (Bostic e Williams) che votano per le decisioni del Fomc.

Domani verrà diffuso negli Usa il core Pce, una delle metriche monitorate dalla Fed per le sue decisioni di politica monetaria, mentre venerdì (oltre ai Pmi cinesi) verrà pubblicato il report sui prezzi al consumo dell’eurozona, da leggere in ottica Bce.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund oscilla intorno ai 144 bp, con il rendimento del decennale italiano in risalita al 3,9% e quello del Bund al 2,46%. In Italia, intanto, prosegue il collocamento del Btp Valore, dopo i primi due giorni di collocamento caratterizzati da una forte domanda.

Tra le materie prime, il petrolio Brent si mantiene sopra quota 82 dollari al barile, in attesa dei dati settimanali dell’Energy Information Administration sulle scorte statunitensi. Sul Forex, cambio euro/dollaro in lieve calo a 1,082 e dollaro/yen in rafforzamento a 150,75 yen per dollaro.