Pharrell Williams celebra Christofle

L’icona musicale, insieme all’amico chef Jean Imbert, collabora con la Maison francese a una speciale edizione limitata

A cura di Redazione di Wall Street Italia

La Maison francese Christofle collabora con due celebrità dal grande talento creativo per celebrare la sua eccellenza e tradizione. Pharell Williams, icona musicale, produttore e artista brillante (non a caso il giallo è il suo colore preferito), è stato invitato a immaginare l’edizione limitata 2019 del MOOD by Christofle: un oggetto decorativo lineare ed essenziale, a forma di uovo, che svela al suo interno una linea di posate per sei persone.

Pharrell Williams & Jean Imbert con il nuovo MOOD di Christofle. Foto: Mathieu Cesar

Una special edition – limitata a 500 esemplari e una versione MOOD Coffee limitata a 1000 esemplari – che l’artista ha co-creato insieme all’amico chef Jean Imbert. Amico ma anche socio d’affari: è proprio con lui che, nel 2018, Pharell Williams ha aperto il ristornate Swan di Miami, acclamato dall’élite della moda e della musica americana.

La parola ‘Share’ compare sui manici delle posate del MOOD di Christofle

Il MOOD di Christofle, lanciato per la prima volta a settembre 2015, ha un design contemporaneo. Per questa edizione limitata i due creativi hanno utilizzato tutti i tratti che li uniscono: la gioia, trasmessa dal colore giallo; l’amicizia, illustrata dal disegno che unisce la famiglia di Pharell Williams e Jean Imbert e la condivisione, indicata dalla parola ‘share’ iscritta sui manici delle posate.

“Adoro l’arte di vivere alla francese, amo la cucina del mio amico Jean Imbert e trovo che la condivisione sia un valore molto importante, non solo nella musica ma anche nella vita e in generale. Quindi grazie a Christofle per avermi permesso di condividere con Jean questa collaborazione al servizio della condivisione”, ha commentato Pharell Williams.

Il Grand Modèle del MOOD di Christofle