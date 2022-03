Petrolio sale oltre il 7%: Preoccupa la Scarsità di Fornitura Russa

I prezzi del petrolio sono saliti di oltre il 7% oggi dopo che l’Agenzia internazionale per l’energia (IEA) ha dichiarato che tre milioni di barili al giorno di petrolio e prodotti russi potrebbero essere esclusi dal mercato dal prossimo mese e nonostante la decisione della Federal Reserve statunitense di aumentare i tassi di interesse, le implicazioni su consumatori e imprese potrebbero aggravarsi.

Il greggio WTI è salito di nuovo sopra i $100 al barile, dopo tre giorni consecutivi di ribassi in mezzo a preoccupazioni sulla domanda cinese di petrolio dopo che la Cina è tornata a bloccare le grandi città a causa do un picco di casi di COVID. Il greggio WTI è stato scambiato in rialzo del 7,42% a $102,1 e il greggio Brent è salito del 7,95% a $107,27.

Grafico giornaliero Brent

Grafico giornaliero Brent - Tradingview

L’avvertimento del rapporto sul mercato petrolifero dell’IEA di mercoledì, secondo cui il mondo potrebbe incorrere nella più grande crisi di approvvigionamento degli ultimi decenni sembra risuonare sul mercato. L’IEA stima che 3 milioni di barili al giorno di fornitura di petrolio russo potrebbero andare persi a partire da aprile. Questo è molto più del calo previsto da l’agenzia nella domanda di 1 milione di barili al giorno, previsione derivante dagli alti prezzi dell’energia, dall’inflazione e dall’invasione russa dell’Ucraina.

Morgan Stanley ha aumentato la sua previsione del prezzo del Brent di $20 per il terzo trimestre a $120 al barile.

“Sia l’offerta che la domanda stanno soffrendo, ma l’offerta sta attualmente soffrendo di più e ci si può aspettare un mercato petrolifero stretto per i prossimi due trimestri”, ha affermato la banca SEB.

Come si stanno comportando i trader

I trader sono anche passati sempre più alle opzioni poiché questi contratti proteggono da perdite estreme, ma ciò non ha fatto che aumentare la volatilità.

L’IEA ha affermato che il numero di posizioni aperte si è ridotto in tutti i contratti future sul petrolio su NYMEX e ICE ai livelli visti l’ultima volta all’inizio del 2015 al punto più basso del crollo dei mercati delle materie prime. JP Morgan ha affermato che l’open interest sulle materie prime è diminuito di $71 miliardi nell’ultima settimana, guidato dal mercato energetico.

“L’estrema volatilità continuerà. I volumi non sono particolarmente elevati, quindi la reazione del mercato ai nuovi sviluppi è violenta in un mercato relativamente illiquido”, ha affermato Tamas Varga di PVM Oil Associates.

Aumento della produzione di petrolio statunitense

Nel frattempo, la produzione petrolifera statunitense continua ad aumentare. Le piattaforme petrolifere statunitensi sono salite a 527 da 519 nella settimana terminata l’11 marzo, secondo i dati di Baker Hughes. Questo è il livello più alto da aprile 2020, sebbene la produzione di petrolio per piattaforma sia in calo. La diminuzione della produzione è uno sfortunato effetto collaterale dell’arresto e del riavvio degli impianti: diminuisce l’efficacia. Tuttavia, i numeri sono incoraggianti, ma ci vorrà del tempo prima che la produzione aumenti fino al punto in cui i prezzi scendano ulteriormente.

I prezzi erano crollati nella sessione precedente dopo che i dati del governo hanno mostrato che le scorte di greggio statunitensi sono aumentate di 4,3 milioni di barili la scorsa settimana, contro le aspettative degli analisti di un calo di 1,4 milioni di barili.

Il mercato petrolifero ha in gran parte ignorato la decisione della Federal Reserve statunitense di aumentare i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale, come previsto.

Il sentiment è stato in qualche modo rafforzato dopo che la Cina ha promesso politiche per stimolare i mercati finanziari e la crescita economica, mentre un calo di nuovi casi di COVID-19 in Cina ha stimolato la speranza che i blocchi vengano revocati per consentire alle fabbriche di riprendere la piena produzione.