Petrolio in forte calo, pesa l’estrema forza del dollaro

Ieri i prezzi del petrolio sono scesi bruscamente su un dollaro forte, i blocchi a causa del Covid-19 che hanno indebolito la domanda del principale importatore mondiale di greggio, la Cina, e i timori di un rallentamento economico globale. II futures sul greggio Brent è sceso del 6,06% a $100,59 al barile. Il greggio US West Texas Intermediate è sceso del 6,47% a $97,32.

L’euro ha perso terreno nella giornata di oggi, scambiando vicino alla parità con il dollaro, mentre i mercati azionari sono caduti in previsione di un aumento dei tassi di interesse e delle preoccupazioni per le economie di tutto il mondo. Una valuta statunitense più forte di solito pesa sul petrolio perché rende la merce valutata in dollari più costosa per i detentori di altre valute.

Rischio recessione e domanda di petrolio

“In Occidente, la combinazione di prezzi energetici elevati e tassi di interesse in aumento sta alimentando le preoccupazioni per una recessione che avrebbe un grave impatto sulla domanda di petrolio“, ha affermato Commerzbank. Anche i rinnovati vincoli alla mobilità legati alla pandemia in Cina hanno pesato sui prezzi, ha affermato la banca. Diverse città cinesi stanno adottando nuove misure di contenimento del Covid-19, dalle chiusure di attività commerciali a blocchi più ampi, nel tentativo di frenare le nuove infezioni dalla sottovariante BA.5.2.1 altamente contagiosa del virus.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden proporrà una maggiore produzione di petrolio dall’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) quando incontrerà i leader del Golfo in Arabia Saudita questa settimana, ha affermato lunedì il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. “Ci sono poche speranze che la visita di Biden in Arabia Saudita sblocchi più produzione da loro o dagli Emirati Arabi Uniti”, ha affermato in una nota Jeffrey Halley, analista di mercato senior di OANDA. La capacità inutilizzata all’interno dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio si sta esaurendo, con la maggior parte dei produttori che pompano alla massima capacità.

Le sanzioni contro la Russia

Il segretario al Tesoro americano Janet Yellen è in Asia per discutere i modi per rafforzare le sanzioni contro Mosca, incluso un tetto massimo sul prezzo del petrolio russo per limitare i profitti del paese e aiutare a ridurre i prezzi dell’energia. Il direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia (AIE), Fatih Birol ha affermato che qualsiasi limite di prezzo sul petrolio russo dovrebbe includere i prodotti raffinati. “La mia speranza è che la proposta, che è importante per ridurre al minimo l’effetto sulle economie di tutto il mondo, ottenga il consenso di diversi paesi”, ha detto Birol a Reuters a margine del Sydney Energy Forum.

Le sanzioni occidentali alla Russia per la guerra in Ucraina, che la Russia chiama “operazione militare speciale”, hanno interrotto i flussi commerciali di greggio e carburante. Tuttavia, nonostante questi fattori e le preoccupazioni che l’aggressivo inasprimento da parte della Federal Reserve statunitense, in particolare, porterà a una recessione globale, l’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (OPEC) non vede un vero sollievo per i consumatori nel 2023.

Il cartello prevede che la crescita della domanda globale di petrolio supererà l’aumento delle forniture di 1 milione di barili al giorno il prossimo anno, nel suo ultimo rapporto mensile. Il gruppo ha previsto che la domanda globale aumenterà di 2,7 milioni di barili al giorno il prossimo anno, sostenuta dalla crescita delle economie emergenti, mentre le forniture al di fuori dell’OPEC aumenteranno di 1,7 milioni al giorno.