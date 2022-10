Petrolio in calo. Pesa la riduzione dell’offerta

I prezzi del petrolio si sono stabilizzati oggi, riprendendosi dalle perdite precedenti. I future sul greggio Brent di dicembre sono scesi dell’0,87%. Il greggio West Texas Intermediate con consegna a novembre è diminuito dello 0,74%.

L’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec) e gli alleati tra cui la Russia, noti insieme come Opec+, hanno deciso la scorsa settimana di tagliare il loro obiettivo di produzione di 2 milioni di barili al giorno. Brent e WTI hanno registrato i maggiori guadagni percentuali settimanali da marzo dopo l’annuncio della riduzione.

I tagli dell’Opec+ comprimeranno l’offerta in un mercato già ristretto. Le sanzioni dell’Ue sul greggio e sui prodotti petroliferi russi entreranno in vigore rispettivamente a dicembre e febbraio.

La domanda è ancora relativamente solida poiché la pandemia si è allentata incontrando un’offerta potenzialmente scarsa si sono aggravate quando l’Unione Europea alla fine della scorsa settimana ha approvato un piano del G7 per imporre un tetto massimo alle esportazioni di petrolio russo.

Gli analisti hanno avvertito che il nuovo complicato pacchetto di sanzioni potrebbe finire per chiudere in considerevoli forniture di greggio russo. “Una prospettiva economica recessiva porterà a un calo della domanda di petrolio. Tuttavia, prevediamo che la volatilità dei prezzi rimarrà elevata nel breve termine poiché i fattori geopolitici, come ulteriori sanzioni che portano a una riduzione delle esportazioni russe potrebbero cambiare in modo significativo i modelli di offerta e causare grandi fluttuazioni dei prezzi”, ha affermato lunedì Fitch Ratings.

Nel frattempo, l’attività di servizi in Cina nel mese di settembre si è contratta per la prima volta in quattro mesi poiché le restrizioni del Covid-19 hanno colpito la domanda e la fiducia delle imprese, come hanno mostrato i dati di sabato.

Il rallentamento in Cina, il secondo consumatore mondiale di petrolio dopo gli Stati Uniti, si aggiunge alle crescenti preoccupazioni per una possibile recessione globale innescata da numerose banche centrali, che hanno alzato i tassi di interesse per combattere l’elevata inflazione.