Petrolio in calo dopo il rally, cosa succede

I prezzi del petrolio sono scivolati lunedì insieme alle azioni e sono stati appesantiti da un dollaro forte e dai timori sulla domanda di greggio a causa del continuo blocco da COVID-19 in Cina, il principale importatore mondiale di petrolio.

Il greggio Brent è sceso del 4,55%, a $107.89 al momento della stesura. Il greggio US West Texas Intermediate in calo del 4,71%. Entrambi i contratti hanno guadagnato oltre il 40% finora quest’anno.

Grafico giornaliero petrolio Brent

Il dollaro che ha raggiunto un nuovo massimo da due decenni ha reso il petrolio più costoso per i detentori di altre valute.

I mercati finanziari globali sono stati spaventati dalle preoccupazioni per gli aumenti dei tassi di interesse e le preoccupazioni per la recessione, poiché i blocchi COVID-19 sempre più rigidi in Cina hanno portato a una crescita più lenta delle esportazioni nell’economia n. 2 al mondo ad aprile.

“L’intera portata della distruzione della domanda di petrolio cinese deve ancora essere avvertita”, ha affermato l’analista di PVM Stephen Brennock, aggiungendo di aspettarsi che le previsioni sulla domanda di petrolio dell’Agenzia internazionale per l’energia e di altri vengano riviste al ribasso nei prossimi rilasci di dati.

Le importazioni di greggio dalla Cina sono diminuite del 4,8% nei primi quattro mesi rispetto allo scorso anno, ma hanno incluso un aumento di quasi il 7% ad aprile.

Dal lato dell’offerta, l’Arabia Saudita, il principale esportatore mondiale di petrolio, ha abbassato i prezzi del greggio per l’Asia e l’Europa a giugno.

In Russia, la produzione di petrolio è aumentata all’inizio di maggio da aprile e la produzione si è stabilizzata, ha affermato il vice primo ministro Alexander Novak, dopo che la produzione è diminuita ad aprile sulla scia delle sanzioni occidentali imposte sulla crisi ucraina.

Embargo petrolifero UE-Russia

La scorsa settimana, la Commissione europea ha proposto un embargo graduale sul petrolio russo, aumentando i prezzi del Brent e del WTI per la seconda settimana consecutiva. Tuttavia, la proposta richiede un voto unanime tra i membri dell’UE questa settimana.

La Commissione europea sta valutando la possibilità di offrire agli stati dell’Europa orientale senza sbocco sul mare più soldi per aggiornare le infrastrutture petrolifere nel tentativo di convincerli ad accettare tale accordo.

Il Giappone, tra i primi cinque importatori di greggio, vieterà le importazioni di greggio russo “in linea di principio”, ha affermato il primo ministro Fumio Kishida, aggiungendo che ciò richiederà tempo.