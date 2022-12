Perché gli italiani investono nell’immobiliare a Dubai? Ce lo spiega Sergio Alberti

Di investimenti immobiliari a Dubai ne abbiamo parlato con Sergio Alberti, uno degli imprenditori più rispettati e imitati nel panorama nazionale per le sue conoscenze del mercato immobiliare di Dubai.

Sergio Alberti, 59 anni, vecchio (si fa per dire) agente immobiliare con 39 anni di esperienza, ha venduto case nel nord Italia, in Sardegna, in Kenya, in Grecia e dal 2015 ha puntato sul mercato immobiliare di Dubai diventandone il punto di riferimento per gli italiani che cercano competenza ed esperienza per essere seguiti al meglio nei propri investimenti.

Da Dubai, dove vive e dove ha fondato con altri soci PLATINUM SQUARE REAL ESTATE, ci parla del florido mercato immobiliare e ci spiega innanzitutto che “a Dubai non si investe solo per ottenere rendimenti sia dagli affitti che dalla rivalutazione degli immobili. A Dubai si investe per due questioni principali: il primo perché Dubai oggi è probabilmente il luogo più iconico al mondo, il secondo perché lo sceicco visionario ha progettato programmi di sviluppo per i prossimi 50 anni talmente importanti che questa città sarà la porta per il futuro…”

Dai finestroni del suo magnifico ufficio nella città emiratina ci spiega come Dubai sia un mondo a se nel panorama immobiliare mondiale e ci spiega come investitori da tutto il mondo, da sempre, ma ultimamente ancor di più, investono in questo iconico paese con sempre maggiore interesse.

“Quando acquisti un immobile a Dubai, acquisti anche Dubai” questa è la frase che ripete spesso Sergio ai suoi investitori ai quali, oltre appunto agli alti rendimenti e rivalutazione, parla di Dubai, parla dello sviluppo, della sicurezza estrema e quindi della serenità di vita che si percepisce.

“Molti investitori preferiscono Dubai ad altri luoghi altrettanti belli al mondo, proprio per la sicurezza ai massimi livelli e quindi la relativa vita serena” continua a spiegarci Sergio Alberti che prosegue come un fiume in piena dicendo che la “forza di Dubai è stata quella di uscire dal rigido cliché delle regole islamiche aprendosi al mondo occidentale. A Dubai ad esempio esistono chiese cattoliche, le donne sono rispettate e si conduce un tipo di vita molto simile al nostro, ovviamente rispettando la loro cultura e la loro religione. Questo ha fatto sì che il turismo si sviluppasse moltissimo portando Dubai tra i luoghi al mondo più visitati.”

Sergio Alberti non è solo l’uomo simbolo in Italia degli investimenti immobiliari a Dubai: Negli anni passati è stato consigliere nazionale della FIAIP (federazione italiana agenti immobiliari professionali), ha acquisito una grande esperienza internazionale e adesso ha fondato la sua SERGIO ALBERTI ACADEMY, la prima vera Accademia del real estate dove oltre a lui ci saranno docenti di altissimo livello che formeranno sia gli agenti immobiliari che vorranno aumentare le proprie conoscenze sia coloro che vorranno intraprendere questo lavoro.

In uscita poi il suo primo libro, un percorso interessante tra la sua vita movimentata e la sua professione. Sergio è diventato anche un volto conosciutissimo nei social dove ha superato i 105 mila followers su tik tok andando anche qui contro corrente: “Tutti mi hanno dato del pazzo quando un paio di anni fa decisi di aprire il mio profilo su tik tok, social dei giovani e dei balletti, io invece ho portato le mie proposte immobiliari su Dubai ed è stato un boom” ci racconta Sergio soddisfatto.

Cosa distingue Sergio Alberti dagli altri “guru”: Nei social Sergio risulta essere forse anche fin troppo schietto! Totalmente differente da tutti gli altri, non parla di arricchimento facile, di guadagni, ma porta le sue esperienze professionali, di vita, mietendo grandi consensi dal numeroso pubblico che lo segue.

Un imprenditore digitale insomma ai più alti livelli ma con alle spalle un bagaglio di esperienze e professionalità incredibili: Le sue conferenze e i suoi meeting nelle principali città italiane sono molto frequentate ed ambite. Qui parla non solo di immobili ma porta le grandi esperienze umane dei suoi quasi 40 anni di attività, un grande motivatore che appassiona veramente sentendolo parlare.

Le interviste con lui non finirebbero mai, tanta è la passione che trasmette, ma dobbiamo veramente terminare qui con la curiosità di raggiungerlo quanto prima a Dubai.