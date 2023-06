A maggio il prezzo della pasta è calato dello 0,3% rispetto al mese precedente, secondo quanto rilevato dall’Istat.

Quello dei beni primari è un comparto decisivo e viene spesso usato come cartina da tornasole per valutare l’andamento dell’inflazione per l’economia di un Paese.

Il calo del prezzo della pasta

In Italia, la pasta è senz’altro uno degli alimenti più amati e consumati, quindi ogni oscillazione nei prezzi ha un impatto diretto e concreto sulle tasche dei cittadini.

Il ribasso su base mensile dello 0,3% rilevato dall’Istat è quindi una notizia positiva. Ad attenuarsi è anche l’aumento dei rispetto allo scorso anno, che scende a maggio al 12,8% (dal 16,1% di aprile).

I prezzi della pasta al consumo: la classifica

Ma veniamo al dunque, ovvero a quelli che sono i prezzi della pasta (usando come benchmark gli spaghetti) sugli scaffali dei supermercati.

Secondo quanto rileva Altroconsumo, il prezzo medio per 1 kg di spaghetti Cellino si attesta a 1,18€ mentre per quelli Conad siamo a 1,30.

In fascia intermedia si piazza Barilla, a 2,12€. Se invece scegliamo quelli de la Molisana o Agnesi schizziamo a 2,66€ in media. Saliamo ancora acquistando gli spaghetti di Rummo a 2,84€ e Garofalo a 3 €.

Mimit: “segnale di inversione di tendenza”

In una nota il Mimit (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) commenta così il trend ribassista:

“È un primo importante segnale di inversione di tendenza che premia l’azione del Mimit e del Garante per la sorveglianza dei prezzi, a cui ci si aspetta possa seguire un ulteriore, più significativo, calo dei prezzi nei prossimi mesi”.

UNC: “il calo del prezzo della pasta è insufficiente”

Di altro tono, e avviso, è invece l’UNC (Unione Nazionale Consumatori) che, tramite le parole del suo presidente Massimiliano Dona, ritiene esiguo il calo registrato: