Partenza cauta ad inizio settimana a Piazza Affari

Avvio poco mosso per le borse europee, in una settimana che vedrà i listini continentali e statunitensi rimanere fermi venerdì per le festività pasquali. A Piazza Affari, il Ftse Mib apre in rialzo dello 0,2% a 34.417 punti, con Mps (+1,7%) e Leonardo (+1,25%) tra le migliori mentre Erg (-0,5%) e Brunello Cucinelli (-0,5%) scivolano in coda.

Giornata povera di appuntamenti macroeconomici di rilievo, in attesa nei prossimi giorni del Pce core negli Usa e dei primi dati sull’inflazione in Spagna, Francia e Italia, che forniranno indicazioni utili sull’andamento dei prezzi.

Da seguire, fin da oggi, anche alcuni gli interventi di alcuni funzionari della Fed e della Bce, tra cui il presidente della banca centrale americana, Jerome Powell (venerdì).

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane sopra quota 130 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,64% e quello del Bund in area 2,33%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent tiene sopra gli 85 dollari al barile. Sul Forex, cambio euro/dollaro poco mosso a 1,081 e dollaro/yen a 151,3.