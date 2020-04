Paolo Zanzottera: i numeri da Covid-19 ci urlano di stare ancora molto attenti (VIDEO)

#AndraTuttoBene. Paolo Zanzottera, data scientist di Triboo, sta analizzando da settimane, insieme ai colleghi matematici, i numeri delle curve pandemiche di Covid-19. In #AndraTuttoBene ci racconta quale sarò lo sviluppo della pandemia in Italia per le prossime settimane. I risultati? Senza vaccino o terapia bisognerà fare ancora estrema attenzione e per molto più di qualche settimana.

