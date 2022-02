Opening Bell, alle 16,30: quanto durerà la crisi Ucraina? 

Nuovo appuntamento alle ore 16,30 con la trasmissione di Wall Street Italia – Opening Bell. Curata a 4 mani da LEOPOLDO GASBARRO e MASSIMO INTROPIDO, la trasmissione ha l’obiettivo di raccontare i temi della finanza nazionale ed internazionale in chiave semplice, ma anche molto analitica.

Nella puntata di oggi si parlerà delle prospettive per azioni, obbligazioni e valute in relazione alle tensioni internazionali. Conviene allora investire in beni rifugio?

Ma non solo, nella puntata di oggi si farà anche il punto sugli istituti di credito italiani alle prese con il risiko bancario.