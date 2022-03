Opening Bell: alle 15,50 la vera guerra è mediatica

Nuova puntata di Opening Bell alle 15,50 dal titolo: la vera guerra è mediatica. La guerra d’assedio di Putin passa anche attraverso i mezzi di informazione e social network. Informazione, disinformazione e il ruolo dei mercati.

Ma non solo nel corso della trasmissione di parlerà anche di Russia in crisi finanziaria: e l’occidente? Blocco dello Swift, ma non per il gas. Cosa implica tutto questo per i nostri risparmi?

In studio Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia e Massimo Intropido, analista finanziario.