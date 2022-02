Opening Bell, alle 15,50 come stanno reagendo le borse alle sanzioni in Russia

Nella puntata di oggi di Opening Bell in onda alle 15,50 si parlerà di come le borse stanno sentendo il peso delle sanzioni economiche alla Russia e di come la minaccia nucleare possa diventare un’arma di negoziato. In tutto questo il gas europeo si trova sull’ottovolante.

In studio Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia e Massimo Intropido, analista finanziario.