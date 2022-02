Opening Bell alle 10,30: attacco russo, cosa succede ai mercati

Nuova puntata straordinaria di Opening Bell alle 10,30 per fare il punto sui mercati finanziari dopo la decisione della Russia di invadere la regione di confine del Donbass in Ucraina.

In avvio di seduta i principali indici azionari cedono oltre il 2% mentre il petrolio si è portato a 95 dollari al barile. L’attacco russo al Donbass apre il fronte di una crisi profonda che è tutta da decifrare.

In studio Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia e Massimo Intropido, analista finanziario.