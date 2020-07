Open Banking: nuova partnership tra Nexi e Conio

Conio, la prima fintech italiana ad aver sviluppato un portafoglio di digital currencies gestibile tramite app, entra in Nexi Open, l’ecosistema di servizi di Nexi.

Grazie a questo accordo le banche partner della PayTech potranno integrare nei propri wallet la funzionalità di Conio per la compravendita di valute digitali.

“La partnership con Conio ci permette di portare a bordo di Nexi Open un player italiano che ha saputo distinguersi nel panorama internazionale per semplicità, velocità e sicurezza delle soluzioni proposte”, ha commentato Alessandro Piccioni, Head of strategy & innovation di Nexi, “è un accordo che garantisce alle banche un nuovo servizio utile sia per allargare il perimetro della propria offerta, sia per affacciarsi concretamente su uno dei trend di business più in rapido sviluppo come quello delle digital currency”.