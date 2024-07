Olimpiadi Parigi 2024: non solo medaglie, ecco quanto vincono gli atleti

Vincere una medaglia ai Giochi Olimpici 2024 in corso a Parigi può cambiare la vita ad un atleta. Oro, bronzo e argento, i vincitori che saliranno sul podio ricevono le ambite medaglie, realizzate con pezzi originali della Torre Eiffel, ma anche premi in denaro che variano a seconda del Paese di provenienza.

Olimpiadi Parigi 2024: i premi in palio per l’Italia

Per quanto riguarda l’Italia, i premi rimarranno invariati rispetto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Gli atleti italiani che vinceranno una medaglia d’oro riceveranno un premio di 180.000 euro, quelli che otterranno una medaglia d‘argento guadagneranno 90.000 euro, e i vincitori della medaglia di bronzo riceveranno 60.000 euro. Inoltre, per i vincitori di medaglie d’oro nell’Atletica, ci sarà un ulteriore premio di 45.000 euro.

Questi premi sono lordi e soggetti a tassazione secondo le leggi italiane.

I premi degli altri Paesi

I premi in denaro per i vincitori delle medaglie variano significativamente da Paese a Paese. Ad esempio, in Malesia, Marocco e Serbia, le medaglie d’oro saranno premiate con circa 200.000 dollari (poco più di 180.000 euro).

Negli Stati Uniti, il Comitato Olimpico prevede premi di circa 37.000 dollari (circa 35.000 euro) per le medaglie d’oro, 22.500 dollari per quelle d’argento e 15.000 dollari per quelle di bronzo. Questo è inferiore alla media di altri Paesi, ma va considerato che gli Stati Uniti vincono generalmente un numero elevato di medaglie, risultando comunque in un pagamento totale molto alto.

Il premio più alto se lo aggiudicano gli atleti di Hong Kong che ricevono il corrispettivo di 700.000 euro. Subito dopo c’è Singapore che, grazie a uno sponsor nazionale, offre oltre 650.000 euro per il primo posto individuale, 325.000 per l’argento e 162.000 per il bronzo, 1,4 milioni per i vincitori di eventi a squadre (come staffette di atletica o tennis doppio) e 1.8 milioni per i classici sport di squadra.

Oltre ai premi in denaro, molti Paesi offrono premi particolari e stravaganti agli atleti che vincono medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si va da dall’Indonesia che, oltre ai premi in denaro, per i suoi atleti ha previsto dei doni in mucche, alla Malesia che ha promesso ai suoi atleti che riusciranno ad aggiudicarsi una medaglia un’auto di fabbricazione straniera, passando per il Kazakistan che elargirà appartamenti, con dimensioni variabili in base al valore della medaglia fino alla Polonia che, oltre ai 60.000 euro previsti per il primo posto e fino a 37.000 euro per il bronzo, regalerà ai suoi atleti un buono viaggio, un quadro e un appartamento a Varsavia.