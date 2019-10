Nuovo monito dell’Fmi all’Italia: “debito può causare stress finanziari”

Nuovo monito del Fondo monetario internazionale all’Italia. Nel mirino dell’istituto di Washington questa volta finisce lo “stretto legame fra debito sovrano e banche” che “potrebbe pesare sulla fiducia e causare stress sui mercati finanziari nel caso in cui la ci fossero dubbi sulla credibilità dei piani di bilancio di medio termine”.

Questo si legge nel rapporto ‘Global Financial Stability’, in cui si cita lo scenario di una Brexit ‘no deal’ come causa di possibili rischi al ribasso per l’Europa. Si ricordi a questo proposito che, in agosto, il controvalore dei Btp detenuti dalle banche italiane è aumentato lievemente a 402,128 miliardi di euro dai 401,3 miliardi del mese precedente.

Fra i paesi del G-20, sottolinea il Fondo, l’Italia è fra quelli che trarrebbero beneficio da “ulteriori sforzi per ridurre gradualmente il debito” ma il nostro paese è una di quelle economie che ha “poco o nessuno spazio fiscale”. Il rapporto sottolinea che tra i paesi del G-20, “solo tre” – Australia, Germania, Corea – hanno margini di bilancio “sostanziali” per fornire ulteriore sostegno alla crescita, con “un sostegno aggiuntivo per la domanda interna”. L’Italia invece condivide l’assenza di margini di bilancio con Argentina, Brasile, India e Sudafrica.

Non solo. Un faro viene acceso anche sul mercato del lavoro che, a detta del Fondo, evidenzia la presenza di “rigidità strutturali” che rendono difficile anche il recupero del reddito per chi viene escluso, con un aumento delle diseguaglianze. Il fondo rinnova infine l’invito a sanare i bilanci e ad aumentare l’efficienza del settore bancario.