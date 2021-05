Non solo Bill e Melinda Gates, i divorzi più costosi della storia

Un divorzio può essere un affare complicato, soprattutto quando sul tavolo c’è un’enorme fortuna in vista. L’ultima di una serie di divorzi tra celebrità, la fine del matrimonio tra il miliardario Bill e Melinda Gates, sta facendo notizia. La coppia ha annunciato il divorzio nel 2021 dopo 27 anni e tre figli insieme. Non sono noti i termini dell’accordo, ma il patrimonio della famiglia Gates è immenso.

La ricchezza di lui ammonta a 133 miliardi di dollari al gennaio 2021, quella della moglie a 70 miliardi di dollari. L’1% di azioni della coppia in Microsoft, vale oltre 7 miliardi di dollari, la fondazione Bill e Melinda Gates detiene asset per un valore di oltre 50 miliardi di dollari.

Ecco le altre coppie la cui separazione è costata milioni o miliardi di dollari.

Divorzi: Jeff e MacKenzie Bezos

Nel 2019 un’altra delle coppie più ricche degli Usa ha posto fine alla propria unione. Jeff Bezos e l’ex moglie MacKenzie hanno trovato un accordo miliardario. Il proprietario di Amazon ha trasferito all’ex moglie il 4% delle azioni del colosso dell’e-commerce, valutate in 38,3 miliardi di dollari. Bezos manterrà una quota del 12%, del valore di 114,8 miliardi di dollari, e rimane la persona più ricca del pianeta

Sergey e Anne Brin

Per restare nella Silicon Valley, a metà del 2015, è arrivato un altro divorzio tra i più cari della storia: Sergey Brin, fondatore insieme a Larry Page di Google, e Anne Wojcicki, imprenditrice e filantropa statunitense co-founder e ceo della società di genomica 23andMe. I termini dell’accordo, in realtà, non sono stati rivelati ma solo due anni fa il patrimonio netto stimato di lui ammontava a 48,8 miliardi mentre la partecipazione di Anne in 23andMe valeva 440 milioni.

Roman e Irina Abramovich



Nel 2007 il miliardario russo proprietario del Chelsea ha divorziato da Irina Malandina, una ex-hostess dell’aerolinea russa Aeroflot, da cui aveva avuto 5 figli, garantendole un bottino di 300 milioni di dollari.

Roy e Patricia Disney

Il doppio – 600 milioni di dollari – è la cifra sulla quale si erano accordati Roy Disney (nipole di Walt) e la moglie Patricia: dopo 52 anni di matrimonio, all’età di 77 e 72 anni, i due si erano lasciati.

Rupert e Anna Murdoch

Nonostante l’accordo prematrimoniale e due accordi post matrimonio, il divorzio di Rupert Murdoch dalla sua seconda (ex) moglie Anna Maria Torv Mann, giornalista del “The Daily Telegraph”, è costato all’imprenditore e produttore televisivo australiano ma naturalizzato statunitense 1 miliardo 700 milioni di dollari.