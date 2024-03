Zona euro: a marzo fiducia consumatori a -14,9 punti

16:01

Il Gruppo UCapital, la cui Holding è UCapital LTD, è costituito, oltre che da Trade Capital Italia SIM SpA, da UCapital24 SpA, quotata a Euronext Milano, il primo social network fintech globale (gestisce anche una tv web con sede sia a Milano che a New York) e da UCapital Global PLC, presente nel listino di Euronext Parigi, che opera sia come Asset &Wealth Management che come Investment Banking, concentrandosi in particolare sulle startup e Pmi di tutta Europa..