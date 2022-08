Zew peggio delle attese ad agosto, indice scivola a -55,3

Nel mese di agosto l’indice Zew che misura le aspettative future degli investitori tddeschi segna -55,3 punti dai -53,8 precedenti. Le attese erano per un lieve miglioramento a -52,7 punti. L’indice Zew sulle condizioni correnti si è invece attestato a -47,6, 1,8 punti in meno rispetto al valore del mese precedente ma migliore rispetto ai -49 attesi dal consensus.

“L’indicatore ZEW del sentimento economico si è nuovamente deteriorato leggermente ad agosto, dopo un forte calo nel mese precedente. Gli esperti dei mercati finanziari prevedono pertanto un ulteriore deterioramento della già debole situazione economica in Germania. L’aumento persistentemente elevato dei prezzi al consumo e i previsti costi aggiuntivi per il riscaldamento e l’elettricità stanno attualmente incidendo particolarmente negativamente sulle prospettive dei settori dell’economia legati ai consumi. Le valutazioni per il settore finanziario stanno migliorando a causa della prevista politica monetaria più restrittiva”, ha commentato Michael Schröder, ricercatore presso ZEW e capo del sondaggio “ZEW Financial Market Test”.