Zalando prevede una crescita significativa fino al 2028

Nel 2024 il gruppo Zalando ha registrato un incremento del fatturato pari al 4,2%, raggiungendo i 10,57 miliardi di euro. Questo risultato positivo si inserisce in un quadro di crescita continua per l’azienda tedesca, leader nell’e-commerce.

Zalando ha delineato le sue aspettative per il 2025, anticipando un aumento del volume lordo delle merci e dei ricavi tra il 4% e il 9% su base annua. Queste previsioni non includono ancora gli effetti della pianificata acquisizione del rivale tedesco About You, attesa per l’estate.

Guardando al medio termine, Zalando mira a una crescita media annua tra il 5% e il 10% fino al 2028, considerando anche l’impatto della transazione. Il margine Ebit dovrebbe posizionarsi tra il 6% e l’8% entro il 2028, sottolineando un solido percorso di espansione.

Nel 2024, il volume lordo delle merci è aumentato del 4,5% su base annua, toccando i 15,3 miliardi di euro, mentre l’utile netto ha visto un notevole incremento, salendo a 251,1 milioni di euro dai precedenti 83 milioni. Robert Gentz, co-ceo di Zalando, ha commentato: “La nostra strategia di ecosistema sta riscontrando ottimi risultati e rappresenta la nostra nuova stella polare. Ha già contribuito ad una forte performance nel 2024; ora accelereremo gli sforzi di esecuzione e investiremo per cogliere la crescita futura”.