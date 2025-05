Xiaomi, fatturato in aumento del 47% nel primo trimestre 2025

11:37

Le azioni di Hong Kong chiudono in rialzo, supportate dai dati positivi sugli utili industriali in Cina, che mostrano un aumento dell’1,4% su base annua nei primi quattro mesi del 2025. Nonostante le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, l’indice Hang Seng guadagna lo 0,43%, mentre Shanghai e Shenzhen chiudono in negativo.