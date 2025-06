WindTre annuncia il lancio della rete 5g standalone

WindTre ha annunciato il lancio imminente della sua rete 5G standalone, un passo significativo che permetterà l’abilitazione di servizi dedicati per specifici clienti e settori. Questo sviluppo è stato sottolineato dal co-CEO Beonit Hanssen durante il convegno ‘Telco per l’Italia’, dove ha evidenziato l’importanza di questa infrastruttura per le imprese che desiderano investire nell’automazione industriale.

“Avere il pieno controllo della rete è cruciale”, ha affermato Hanssen, spiegando che l’azienda spende circa un miliardo di euro all’anno per mantenere questo controllo, il che consente a WindTre di integrare efficacemente una gamma di servizi che va dal cloud ai datacenter, fino all’IoT e alla cybersecurity.

Oltre al miglioramento della rete, WindTre sta diversificando i suoi servizi. Per i consumatori e le famiglie, ha affiancato alle telecomunicazioni l’offerta di luce, gas e assicurazioni. In parallelo, l’azienda ha ampliato significativamente il suo portafoglio per le imprese e le pubbliche amministrazioni, con acquisizioni come quella di Rad nel 2023, un’azienda italiana specializzata in soluzioni di cybersicurezza, e Opnet nel 2024. Hanssen ha sottolineato l’importanza di accordi con partner per offrire servizi ICT integrati.