Wall Street in rosso, stasera conti Tesla e Beige Book

Seduta in rosso per Wall Street. Trascorsa circa un’ora dall’opening bell, gli indici Usa sono in territorio negativo: il Dow Jones e l’S&P500 arretrano rispettivamente dello 0,57% e dello 0,35%, mentre il Nasdaq indietreggia dello 0,5% circa.

In attesa della pubblicazione del Beige Book da parte della Fed, gli investitori si concentrano su alcuni dati macro (tra cui le vendite di case esistenti) e sulla stagione delle trimestrali, con i numeri di alcune big corporate America come Coca-Cola che non hanno convinto il mercato. Stasera arriveranno poi i numeri di Tesla, a mercati chiusi.