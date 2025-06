Wall Street in ripresa: Dow Jones apre a +0,43%, Nasdaq guadagna lo 0,59%

L’inizio della settimana a Wall Street vede un’apertura in rialzo, compensando i forti cali subiti venerdì scorso e la peggior settimana per il Dow Jones da ottobre. La preoccupazione degli investitori per l’inflazione è tornata a farsi sentire, alimentata dai dazi imposti e minacciati dal presidente Donald Trump, che destano allarme anche alla Federal Reserve.

In apertura il Dow Jones segna un aumento di 186,49 punti (+0,43%), lo S&P 500 cresce di 28,89 punti (+0,48%), mentre il Nasdaq avanza di 115,54 punti (+0,59%). Anche il petrolio Wti al Nymex registra un incremento dello 0,23%, attestandosi a 70,56 dollari al barile.