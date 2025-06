Wall Street in rialzo: S&P 500 vicino ai massimi storici

Wall Street ha aperto in rialzo, con l’indice S&P 500 che si avvicina ai suoi massimi storici raggiunti lo scorso febbraio. Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente, in particolare tra Israele e Iran, sembrano essersi attenuate grazie al cessate il fuoco dichiarato martedì, che al momento regge. Gli Stati Uniti hanno pianificato un incontro con l’Iran per la prossima settimana, segnalando potenziali sviluppi diplomatici.

Al momento il Dow Jones guadagna 164,14 punti (+0,38%), lo S&P 500 sale di 22,17 punti (+0,36%) e il Nasdaq è in rialzo di 85,85 punti (+0,43%). Anche il petrolio Wti al Nymex mostra una crescita dell’1,08%, arrivando a 65,62 dollari al barile.