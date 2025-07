Wall Street in rialzo: Nasdaq guadagna lo 0,62%

Wall Street ha aperto in rialzo oggi, spinta da un rapporto sull’occupazione che ha superato le aspettative degli analisti. Le buste paga, escludendo il settore agricolo, hanno registrato un incremento di 147.000 unità nel mese di giugno, ben al di sopra delle previsioni che si attestavano a 110.000 unità. Questo dato positivo ha contribuito a far scendere il tasso di disoccupazione al 4,1%, mentre gli economisti avevano previsto un aumento al 4,3%. La sessione di contrattazioni di oggi sarà più breve del solito: la Borsa di New York e il Nasdaq chiuderanno alle 13:00, le 19:00 in Italia, in vista delle celebrazioni del Giorno dell’Indipendenza.

All’inizio delle contrattazioni il Dow Jones ha registrato un rialzo di 91,68 punti (+0,21%), l’S&P 500 ha guadagnato 25,70 punti (+0,41%), e il Nasdaq ha aggiunto 127,16 punti (+0,62%). Il petrolio WTI al Nymex è in calo dello 0,47%, attestandosi a 67,13 dollari al barile.