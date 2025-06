Wall Street in rialzo: Nasdaq apre a +1,56%

Wall Street ha registrato un’apertura in deciso rialzo, spinta dalle notizie che i temuti dazi previsti per entrare in vigore il 2 aprile saranno meno severi del previsto e limitati ad alcuni paesi.

In apertura il Dow Jones ha guadagnato 333,84 punti (+0,80%), lo S&P 500 è saluto di 61,90 punti (+1,09%), e il Nasdaq è cresciuto di 277,11 punti (+1,56%). Anche il mercato del petrolio ha visto un leggero rialzo, con il Wti al Nymex che guadagna lo 0,23%, portandosi a 68,44 dollari al barile.