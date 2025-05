Wall Street in forte calo: Nasdaq apre a -1,36%

La settimana si chiude con una partenza in netto calo per la borsa di Wall Street, influenzata dalle recenti dichiarazioni del presidente Donald Trump. Dopo che i future statunitensi avevano già anticipato un ribasso, Trump ha annunciato l’intenzione di imporre dazi del 50% sulle importazioni dall’Unione Europea, lamentando una mancanza di progressi nelle trattative commerciali.

I primi dati mostrano un Dow Jones in calo dell’1%, attestandosi a 41.442 punti, proseguendo una serie negativa che dura da martedì scorso. Simile la situazione per l’S&P-500, che segna 5.780 punti, e il Nasdaq 100, in calo dell’1,36%. Anche l’S&P 100 non sfugge alla tendenza ribassista, con una variazione negativa dell’1,14%.