Wall Street in calo: Dow Jones cede lo 0,94%, Nasdaq apre a -0,81%

La Borsa di Seul ha registrato un significativo rialzo in seguito ai risultati delle elezioni presidenziali in Corea del Sud, che hanno visto la vittoria del leader di centro-sinistra Lee Jae-myung. Anche la Borsa di Tokyo ha chiuso in positivo, sostenuta da dati positivi sull’occupazione negli Stati Uniti e dall’attesa di un dialogo tra Trump e Xi Jinping.