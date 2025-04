Wall Street: futures Usa positivi dopo brutto inizio ottava, Trump attacca Powell

I futures su Wall Street salgono dopo una seduta difficile ieri a Wall Street, in scia al nuovo attacco del presidente Usa Donald Trump nei confronti del numero uno della Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, che sta alimentando l’incertezza. A New York, l’indice Dow Jones ha chiuso in calo del 2,48%, l’S&P500 ha terminato in flessione del 2,36% e il Nasdaq ha finito a -2,55%. In un contesto in cui l’oro ha messo a segno nuovi record storici e ora scambia poco sotto area 3.500 dollari l’oncia.

I mercati sono finiti sotto pressione dopo che Trump ha avvertito su Truth Social che l’economia potrebbe rallentare se la Fed non tagliarà i tassi di interesse.

“Brutto inizio di settimana per i mercati americani che aprono il lunedì di Pasqua mentre in Europa i mercati rimangono chiusi per riaprire nella mattinata odierna. Di fatto si apre oggi la settimana dei mercati con l’apertura totale di tutti i mercati azionari. Stasera l’uscita della trimestrale di Tesla é il market mover mentre nel pomeriggio usciranno i dati relativi al settore dei servizi e manifatturiero per quanto riguarda gli indici della Fed di Richmond. Oro, nel frattempo, prosegue il suo forte trend long con rialzi record”, commenta David Pascucci, analista dei Mercati per XTB.