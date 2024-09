Wall Street apre stabile. Moderna il titolo peggiore dello S&P 500

Wall Street apre con il Nasdaq sulla parità e leggeri rialzi per S&P 500 e Dow Jones. L’attesa cresce per il meeting della banca centrale americana, mentre i rendimenti dei treasury americani sono leggermente in aumento.

Il titolo di Moderna ha subito una flessione di oltre il 18%, posizionandosi come il peggiore dell’indice S&P 500. La società biotecnologica ha annunciato una riduzione degli investimenti in ricerca e sviluppo (R&S) per il periodo 2025-2028, passando da una previsione di 20 miliardi di dollari a 16 miliardi, attraverso una riorganizzazione delle priorità.