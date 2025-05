Wall Street apre poco mossa in attesa della trimestrale di NVIDIA

14:20

GameStop, noto rivenditore di videogiochi, ha ampliato il suo portafoglio acquistando 4.710 Bitcoin. L’operazione si inserisce in un contesto di trasformazione aziendale, con il lancio di obbligazioni senior convertibili e una strategia di investimento in criptovalute. Questa mossa potrebbe rappresentare una svolta per l’azienda, nota per le sue recenti avventure come meme stock.