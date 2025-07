Wall Street apre piatta: Nasdaq perde lo -0,01%

La giornata di apertura a Wall Street si presenta senza grandi scossoni, influenzata dal recente rapporto Adp che ha evidenziato una perdita di 33.000 posti di lavoro nel settore privato per il mese di giugno. Questo dato si rivela particolarmente deludente rispetto alle aspettative, che prevedevano la creazione di 100.000 nuovi posti.

L’attenzione degli investitori è ora rivolta al rapporto sull’occupazione che verrà pubblicato domani, mentre sul fronte legislativo, il Senato ha dato il via libera al disegno di legge sul bilancio, che ora attende l’esame della Camera. L’obiettivo del presidente Donald Trump è di rendere esecutiva la legge entro il 4 luglio. Parallelamente i mercati sono in attesa di novità sugli accordi commerciali, in particolare per quanto riguarda la sospensione di 90 giorni dei dazi più severi imposti da Trump, che scadrà la prossima settimana.

In avvio di giornata, il Dow Jones ha registrato una lieve perdita di 35,26 punti (-0,08%), lo S&P 500 ha ceduto 3,36 punti (-0,05%) e il Nasdaq è sceso di 2,40 punti (-0,01%). In controtendenza, il prezzo del petrolio Wti al Nymex è aumentato dell’1,01%, raggiungendo i 66,11 dollari al barile.