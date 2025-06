Wall Street apre piatta: Nasdaq guadagna lo 0,15%

10:09

La disoccupazione in Spagna continua a diminuire a maggio, sebbene in misura inferiore alle aspettative degli analisti. Il Ministero del Lavoro spagnolo riporta un calo dei disoccupati di 57.835 unità rispetto al mese precedente, mentre le stime prevedevano un calo di 68.500. Il numero totale dei disoccupati è sceso sotto i 2,5 milioni per la prima volta dal 2008, con la disoccupazione giovanile al livello più basso mai registrato.