Wall Street apre piatta in attesa della decisione della Federal Reserve sui tassi d’interesse

Wall Street ha iniziato la giornata senza grandi variazioni, con gli investitori in attesa della decisione cruciale della Federal Reserve riguardo ai tassi d’interesse, prevista per le 20:00 ora italiana. È atteso un taglio dei tassi per la prima volta in quattro anni, ma le opinioni tra i trader sono divise. Secondo il FedWatch Tool del CME Group, c’è una probabilità del 65% che i tassi vengano ridotti di 50 punti base, mentre il restante 35% prevede una riduzione di 25 punti base.

All’apertura il Dow Jones ha perso 52,07 punti (-0,13%), l’S&P 500 è salito di 3,25 punti (+0,06%) e il Nasdaq ha guadagnato 25,50 punti (+0,14%).

Nel frattempo, il prezzo del petrolio WTI al NYMEX è diminuito dello 0,69%, scendendo a 70,70 dollari al barile.