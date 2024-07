Wall Street apre in ribasso: Dow Jones cede lo -0,16%, Nasdaq in calo dello -0,37%

13:48

Il gruppo francese Casino ha venduto 66 negozi a Groupement Les Mousquetaires e Auchan Retail France per 213 milioni di euro. Gli acquirenti subentreranno nei contratti di lavoro dei dipendenti e manterranno i benefici esistenti per almeno 15 mesi. Inoltre, Casino ha ceduto la sua quota di controllo del 51% in cinque ipermercati a Groupement les Mousquetaires, che già possedeva il restante 49%.